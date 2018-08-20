СМИ: королеву Таиланда госпитализировали

Королева Таиланда Сирикит была доставлена в больницу Чулалонгкорн с температурой и кашлем. Об этом говорится в заявлении Бюро Королевского домохозяйства. Как сообщила газета The Nation, документ был подготовлен в воскресенье и распространен в понедельник.

В заявлении отмечается, что у 86-летней королевы была повышенная температура и участившийся кашель. Врачи рекомендовали ей пройти медицинское обследование в больнице. Лабораторное исследование показало, что у нее грипп. Доктора дали королеве лекарства, и ее состояние улучшилось — жар спал и кашель частично прошел.

Врачи посоветовали королеве восстановить силы в больнице.