Болтон назвал дату встречи с Патрушевым

«Мы согласились, что сможем на встрече в четверг обсудить широкий круг вопросов, которые могут быть открыты для обсуждения между Вашингтоном и Москвой», — передает слова Болтона РИА «Новости».

Он отметил, что попытается спланировать с Патрушевым диалог на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что до конца августа Патрушев встретится с Болтоном.