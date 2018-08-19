Болтон назвал дату встречи с Патрушевым 

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что встретится с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым 23 августа в Женеве.
«Мы согласились, что сможем на встрече в четверг обсудить широкий круг вопросов, которые могут быть открыты для обсуждения между Вашингтоном и Москвой», — передает слова Болтона РИА «Новости».
Он отметил, что попытается спланировать с Патрушевым диалог на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что до конца августа Патрушев встретится с Болтоном.