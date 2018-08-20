Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины . Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, Порошенко в пятницу, 24 августа в 10:00 мск примет военный парад в Киеве.

Ранее сообщалось, что представитель президента США Дональда Трампа приедет на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Также сообщалось, что Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо военного приветствия в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».

Новое приветствие будет использоваться во время парада в честь Дня независимости Украины в Киеве 24 августа.