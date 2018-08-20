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Порошенко примет военный парад в Киеве
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Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Пётр Порошенко примет военный парад в Киеве в День независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, Порошенко в пятницу, 24 августа в 10:00 мск примет военный парад в Киеве.
Ранее сообщалось, что представитель президента США Дональда Трампа приедет на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.
Также сообщалось, что Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо военного приветствия в ВСУ советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!».
Новое приветствие будет использоваться во время парада в честь Дня независимости Украины в Киеве 24 августа.
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