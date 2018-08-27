Санкции «за Скрипалей» вступили в силу

Санкции США против России по так называемому «делу Скрипаля » вступили в силу. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на официальном сайте американского Федерального регистра.

Согласно им, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты не будут оказывать России какую-либо помощь, за исключением «срочной гуманитарной», предоставлять российским госкомпаниям лицензии на экспорт оружия, а также продукции двойного назначения, то есть той, что может быть использована для обеспечения национальной безопасности России.

Между тем в список запрещенной продукции двойного назначения не попали товары, которые необходимы США для космического сотрудничества, а также обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Наконец, Россия была лишена возможности получать кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку в любом учреждении США.