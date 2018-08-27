Ещё
Санкции «за Скрипалей» вступили в силу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санкции «за Скрипалей» вступили в силу 

Рамблер 2 часа назад
Санкции США против России по так называемому «делу Скрипаля» вступили в силу. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на официальном сайте американского Федерального регистра.
Согласно им, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты не будут оказывать России какую-либо помощь, за исключением «срочной гуманитарной», предоставлять российским госкомпаниям лицензии на экспорт оружия, а также продукции двойного назначения, то есть той, что может быть использована для обеспечения национальной безопасности России.
Между тем в список запрещенной продукции двойного назначения не попали товары, которые необходимы США для космического сотрудничества, а также обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Наконец, Россия была лишена возможности получать кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку в любом учреждении США.
Упомянутые меры были приняты против Москвы в связи с обвинениями в якобы имевшем место применении химического оружия в Великобритании. В марте там были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Комментарии741  Ещё 212 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве154
Москва в опасности: в столицу пришла жара292
Во Флориде произошла «массовая стрельба»249
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару65
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар156
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение