Порошенко «списал» долги украинской оборонки РФ

Порошенко «списал» долги украинской оборонки России

Порошенко разрешил «Укроборонпрому» не отдавать российские долги. Президент Украины подписал закон, принятый Верховной радой 12 июля. Согласно документу, в связи с принятым четыре года назад решением о разрыве сотрудничества с Россией в военной сфере исполнение заключенных ранее договоров в этой сфере стало невозможным.

После чего предприятия-заказчики начали обращаться в суды на территории России для взыскания задолженности, несмотря на ссылку украинских контрагентов на обстоятельства непреодолимой силы.

Новый закон вводит запрет на исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором является компания из России или ее «дочка», а должником — предприятие ОПК Украины. Почему был принят такой закон, объясняет директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Раньше российские компании имели возможность, право обжаловать в украинских судах невыплату долгов, невыполнение обязательств по тем или иным контрактам. Сегодня в связи с этим указом они это право потеряют, и теперь окажется неопределенной процедура возможных обжалований таких контрактов. Поскольку раньше украинские суды отказывали в таких решениях, скорее всего, что стоило ожидать, но всегда можно было обжаловать в международных инстанциях, а сегодня, поскольку национальный этап не пройден, то все будет зависеть от того, какие условия прописаны в контрактах: есть там возможность какого-то международного арбитража или ожидается очень длительная процедура в международных экономических судах, которая вообще лишает целесообразности борьбу за эти контракты».

Остаются ли у российских компаний возможности взыскать долги с предприятий украинской оборонки? Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров в этом сомневается:

Михаил Захаров, ведущий эксперт Центра политического анализа: «Российские компании по отношению к украинским компаниям на протяжении долгого времени частенько бывали такими вечными кредиторами, то есть существовали бесконечные задолженности, которые, так или иначе, уплачивались, возможно не в полном объеме, путем длинных реструктуризаций и, вообще, через довольно сложные схемы. Но все-таки эти задолженности признавались обеими сторонами, и у обеих сторон было желание вести бизнес цивилизованно. Если Украина просто отказывается от этих долгов — ну, отказывается. Это не первое такого типа решение украинской стороны. Как советское правительство отказалось выплачивать долги Российской империи, потому что это долги, набранные империалистическим правительством вопреки воле трудового народа. Что, с Советского Союза кто-то взыскал эти деньги? Нет».

По данным Киева, объем предъявленной к выплате предприятиям ОПК Украины задолженности по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества с Россией оценивается сегодня в 3,8 млрд гривен. Это примерно 150 млн долларов по текущему курсу.