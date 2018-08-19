Трамп объяснил необходимость встречи с Путиным 

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и руководителями других государств являются важными. По мнению главы белого дома, такие контакты идут на пользу.
«Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести. Это случилось в Сингапуре. Посмотрите, что произошло с Кимом. Благодаря тому, что это (встреча в Сингапуре, — News.ru) имело место, мы вернули наших великих героев через многие годы (речь о передаче США тел жертв участников Корейской войны, — News.ru). Никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания. И другие чудовищные вещи не происходят», — заявил Трамп в видеоролике, выложенном на его странице в Twitter.
Также Трамп заявил, что у него была «потрясающая встреча» с президентом России Владимиром Путиным.
«Много вещей было исполнено. Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, не плохая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему. Особенно, если твой президент знает, что он делает», — добавил президент США.
В конце июля Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным. При этом он отметил, что следующий саммит может состояться не раньше, чем в 2019 году. Встреча глав двух государств прошла в Хельсинки 16 июля.
В июне Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре, где прошёл первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп сообщил о «химии» между ним и главой Северной Кореи. Он также несколько раз похвалил Кима в интервью телеканалу Fox News.