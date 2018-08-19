Трамп объяснил необходимость встречи с Путиным

«Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести. Это случилось в Сингапуре. Посмотрите, что произошло с Кимом. Благодаря тому, что это (встреча в Сингапуре, — News.ru) имело место, мы вернули наших великих героев через многие годы (речь о передаче США тел жертв участников Корейской войны, — News.ru). Никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания. И другие чудовищные вещи не происходят», — заявил Трамп в видеоролике, выложенном на его странице в Twitter.

Также Трамп заявил, что у него была «потрясающая встреча» с президентом России Владимиром Путиным.

«Много вещей было исполнено. Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, не плохая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему. Особенно, если твой президент знает, что он делает», — добавил президент США.

В конце июля Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным. При этом он отметил, что следующий саммит может состояться не раньше, чем в 2019 году. Встреча глав двух государств прошла в Хельсинки 16 июля.