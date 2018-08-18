В Киеве опасаются потерять сухопутную дорогу в Крым

Семененко отметил, что сначала Украина «сдала Крым», а после и Керченский пролив. Депутат считает, что Киев делает вид, что в Азовском море «ничего не происходит».

«А что после этого? Мариуполь, Бердянск? А потом будем отдавать дорогу в Крым уже сухопутную?» — приводит телеканал гневное восклицание Семенченко

Экс-командир подчеркнул, что обстановка вокруг Украины является «абсолютно тревожной». Семенченко призвал Киев адекватно отреагировать на происходящее, отмечает ФАН.

Ранее замминистра Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о риске потери страной государственности.