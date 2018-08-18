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В Киеве опасаются потерять сухопутную дорогу в Крым
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В Киеве опасаются потерять сухопутную дорогу в Крым 

Ридус 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил в эфире украинского телеканала Zik, что политический курс властей Украины может привести к потере сухопутной дороги в Крым.
Семененко отметил, что сначала Украина «сдала Крым», а после и Керченский пролив. Депутат считает, что Киев делает вид, что в Азовском море «ничего не происходит».
«А что после этого? Мариуполь, Бердянск? А потом будем отдавать дорогу в Крым уже сухопутную?» — приводит телеканал гневное восклицание Семенченко
Экс-командир подчеркнул, что обстановка вокруг Украины является «абсолютно тревожной». Семенченко призвал Киев адекватно отреагировать на происходящее, отмечает ФАН.
Ранее замминистра Украины по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о риске потери страной государственности.
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