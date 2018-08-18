Бутину перевели в другую тюрьму

Адвокат Марии Бутиной сообщил, что ее перевели в другую тюрьму

Гражданка России Мария Бутина переведена по неясным причинам в тюрьму Александрии (штат Вирджиния) — одного из ближайших пригородов Вашингтона. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл. "Она была переведена минувшим вечером. Я ее посетил этим утром", — уточнил американский юрист, говоря о своей подзащитной. Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США . Американские спецслужбы утверждают, что она осуществляла такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте агентом иностранного государства. Россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.