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Бутину перевели в другую тюрьму
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Адвокат Марии Бутиной сообщил, что ее перевели в другую тюрьму 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданка России Мария Бутина переведена по неясным причинам в тюрьму Александрии (штат Вирджиния) — одного из ближайших пригородов Вашингтона. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.
"Она была переведена минувшим вечером. Я ее посетил этим утром", — уточнил американский юрист, говоря о своей подзащитной.
Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что она осуществляла такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте агентом иностранного государства.
Россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.
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