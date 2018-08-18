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Застрявший на крыше попугай обматерил пожарных
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Застрявший на крыше попугай обматерил пытавшихся ему помочь пожарных 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из видео
В Британии попугай, который провел на крыше дома три дня, обматерил пожарных, попытавшихся ему помочь. Об курьезном случае сообщается на сайте Лондонской пожарной службы.
Попугай по кличке Джесси сбежал из своего дома в Эдмонтоне (находится в черте Лондона) и провел три дня, сидя на крыше соседей. После безуспешных попыток забрать его оттуда владелец птицы, у которого были опасения, что она может быть ранена, вызвал спасателей.
Спасатель поднялся по лестнице, чтобы попытаться снять Джесси.
«Нам сказали, что для того, чтобы установить контакт с попугаем, ему нужно сказать «Я люблю тебя», что и сделали участники операции. До того, как Джесси отозвалась ответным «Я люблю тебя », мы обнаружили, что она постоянно грязно ругается, что всех развеселило. Джесси также говорит по-турецки и по-гречески, поэтому мы попытались сказать ей «Иди сюда» на обоих этих языках», — поделились спасатели.
Они удостоверились, что с Джесси всё в порядке, после того, как она резво перелетела на другую крышу, а затем на дерево.
В итоге птица вернулась домой самостоятельно. Ее владелец отправил спасателям видео, где птица, до этого самозабвенно ругавшаяся с ними, говорит им слова благодарности.
«Джесси, попугай, теперь в полной безопасности и со своим хозяином, она сказала об этом пожарным, которые пришли помочь ей», — говорится в Твиттере Лондонской пожарной службы.
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