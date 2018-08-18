«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство

Лукашенко отправил в отставку руководство правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разогнал правительство и назначил нового премьера. Претензия к кабмину — «пофигическое отношение» к его поручениям. А последствия пофигизма — развал экономики и утрата независимости. Это прямой намек на Россию : отношения Москвы Минска в последнее время на нуле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял состав правительства страны, сообщило в субботу агентство «БелТА».

Неделей ранее Лукашенко раскритиковал правительственных чиновников за пофигизм. Речь шла о поручениях президента по комплексному развитию Оршанского района Витебской области. Ситуация в Орше стала последней каплей, которая «переполнила чашу терпения».

Лукашенко намекнул на политические разногласия в правящей элите страны. Он отметил, что в Белоруссии взят определенный политический курс развития страны и не может быть никаких разногласий по этому поводу.

Дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, — это фактор независимости стран, отметил белорусский президент.

«Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения», — сказал он.

Он распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования, то есть установил повышенный спрос за дисциплину и достижение поставленных задач с руководителей всех уровней власти.

После этого последовали кадровые решения, которые закончились субботней сменой правительства.

Для начала президент отправил в отставку двух министров — Анатолия Черного , возглавлявшего Министерство архитектуры и строительства, и главу Министерства промышленности Виталия Вовка. Сделано это было в максимально жесткой форме:

«Вовка, Черного немедленно отправить в отставку», — приводит слова президента «БелТА».

Председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу объявлен служебный выговор. «Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал», — сказал Александр Лукашенко.

Министру промышленности Лукашенко и вовсе пригрозил тюрьмой за невыполнение поручений по развитию Оршанского инструментального завода.

«Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю», — сказал он, обращаясь к директору завода.

Также Лукашенко объявил полное служебное несоответствие госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю и главе Госкомвоенпрома Олегу Двигалеву . «Двигалеву и Засю — полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», — сказал президент Белоруссии.

В субботу был уволен премьер Андрей Кобяков , который занимал этот пост с 2014 года. Новым премьер-министром назначен глава Банка развития Сергей Румас

Первым вице-премьером — руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин. Вице-премьером стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко . Он будет отвечать за социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Также вице-премьерами будут глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко и зампредседателя Комитета государственного контроля Белоруссии Владимир Кухарев. По словам президента, Кухарев займется вопросами строительства, ЖКХ, транспорта. «Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности», — сказал он.

Каждого нового ставленника Лукашенко напутствовал словами, по-отечески. Например, председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. Вот что ему сказал президент: «Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть».

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, а министром связи и информатизации — Константин Шульган. «Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно — перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT», — сказал о последнем глава государства.

Министерство экономики возглавил Дмитрий Крутой. Его Лукашенко попросил хорошо изучить ведомство, чтобы оно приобрело новое дыхание и приспособилось к новым реалиям.

Придать крутизны экономике Белоруссии придется. И новое дыхание тоже потребуется.