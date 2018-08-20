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Китай назвал условие для начала восстановления Сирии
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Китай назвал условие для начала восстановления Сирии 

РИА Новости Только что
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Послевоенное восстановление Сирии может начаться только при условии обеспечения базовой безопасности, заявил в понедельник специальный представитель правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.
"Мы надеемся на то, что международное сообщество будет уделять повышенное внимание послевоенному восстановлению Сирии и примет тактичное участие в этом процессе, это не вопрос одной-двух стран. Кроме того, для начала восстановительных работ необходимо обеспечение базовой безопасности", — заявил Се Сяоянь на брифинге по итогам поездки в Саудовскую Аравию, Сирию и Израиль.
Он пояснил, что первостепенная задача на данный момент — восстановление мира и стабильности в стране.
"Если построим дорогу, школу, больницу, возведем мост, а на следующий день эти объекты будут разрушены или взорваны, то какой смысл в таком восстановлении?" — отметил Се Сяоянь.
Он также добавил, что начинать восстановительные работы нелогично, если жизнь тех, кто принимает участие в этом процессе, будет подвергаться опасности.
"Поэтому первостепенная задача на данный момент — восстановление мира и стабильности в Сирии. Все стороны должны приложить усилия для того, чтобы начать соответствующую работу", — подчеркнул китайский дипломат.
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