Путин опоздал на свадьбу

Вопреки слухам о полете на вертолете, российский лидер приехал на автомобиле. Незадолго до него на церемонию прибыл австрийский канцлер Себастьян Курц , сообщает австрийский телеканал Oe24

Визит российского президента потребовал серьезных мер безопасности. По пути следования кортежа из аэропорта Грац-Талерхоф разместили снайперов, а шоссе перекрыли.

Ангелой Меркель. Путин подарил Карин Кнайсль букет цветов. Вскоре после Путина на торжество прибыл и Донской казачий хор, Пробыв на свадьбе менее часа, российский президент его покинул, отправившись на встречу в Берлин с канцлером Германии