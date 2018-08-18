Путин опоздал на свадьбу 

Президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль и бизнесмена из Австрии Вольфганга Майлингера в субботу в 14:08 (15:08 мск). Из-за опоздания президента России ее пришлось немного отложить.
Вопреки слухам о полете на вертолете, российский лидер приехал на автомобиле. Незадолго до него на церемонию прибыл австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает австрийский телеканал Oe24.
Визит российского президента потребовал серьезных мер безопасности. По пути следования кортежа из аэропорта Грац-Талерхоф разместили снайперов, а шоссе перекрыли.
Путин подарил Карин Кнайсль букет цветов. Вскоре после Путина на торжество прибыл и Донской казачий хор, Пробыв на свадьбе менее часа, российский президент его покинул, отправившись на встречу в Берлин с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его последнего визита в Вену. Путин принял приглашение, решив, что заедет на церемонию перед встречей в Германии.