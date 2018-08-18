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Путин опоздал на свадьбу
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Путин опоздал на свадьбу 

Рамблер 2 часа назад
Президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль и бизнесмена из Австрии Вольфганга Майлингера в субботу в 14:08 (15:08 мск). Из-за опоздания президента России ее пришлось немного отложить.
Вопреки слухам о полете на вертолете, российский лидер приехал на автомобиле. Незадолго до него на церемонию прибыл австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает австрийский телеканал Oe24.
>> Свадьба с Путиным грозит увольнениями западных чиновников
Визит российского президента потребовал серьезных мер безопасности. По пути следования кортежа из аэропорта Грац-Талерхоф разместили снайперов, а шоссе перекрыли.
Путин подарил Карин Кнайсль букет цветов. Вскоре после Путина на торжество прибыл и Донской казачий хор, Пробыв на свадьбе менее часа, российский президент его покинул, отправившись на встречу в Берлин с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его последнего визита в Вену. Путин принял приглашение, решив, что заедет на церемонию перед встречей в Германии.
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