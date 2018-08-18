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Трамп заявил о способности поладить со всеми странами
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Трамп заявил о способности поладить со всеми странами 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chris Kleponis
Президент США Дональд Трамп заявил, что способен поладить со всеми странами при помощи ума, жесткости и хорошей подготовки. Американский лидер призвал «дураков», которые внимательно смотрят на Россию, обратить внимание на Китай.
Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
Ранее стало известно, что в существующей редакции новые санкции США против России могут стать самыми суровыми за всю историю отношений двух стран. News.ru выяснил, готовы ли российские нефтяные компании к грядущим ограничениям.
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