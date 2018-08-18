Трамп заявил о способности поладить со всеми странами

Президент США Дональд Трамп заявил, что способен поладить со всеми странами при помощи ума, жесткости и хорошей подготовки. Американский лидер призвал «дураков», которые внимательно смотрят на Россию , обратить внимание на Китай

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2018 г. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Ранее стало известно, что в существующей редакции новые санкции США против России могут стать самыми суровыми за всю историю отношений двух стран. News.ru выяснил, готовы ли российские нефтяные компании к грядущим ограничениям.