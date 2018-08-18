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Помпео выразил соболезнования из-за кончины Кофи Аннана
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Помпео выразил соболезнования из-за кончины Кофи Аннана 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-госсекретаря ООН Кофи Аннана.
Бывший генеральный секретарь ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Аннана в Twitter появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.
"Я с прискорбием узнал о том, что ушёл из жизни бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выражаю свои глубокие соболезнования семье Аннана и народу Ганы", — отмечается в заявлении Помпео, распространённом госдепартаментом США.
Госсекретарь отметил, что Аннан в течение всей своей долгой карьеры в ООН и всей своей жизни защищал мир и права человека.
"Я присоединяюсь ко всему международному сообществу, отдавая должное его выдающемуся служению миру", — подытожил Помпео.
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