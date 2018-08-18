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Басурин: ВСУ размещают на позициях флаги других стран
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ВСУ размещают на позициях флаги других стран, заявил Басурин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики установили на своих позициях в районе Авдеевки флаг Китая, нарушая тем самым международные нормы, заявил в субботу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в сети появилось видео, на котором украинские силовики вывешивают флаг Китая на одной из своих позиций.
"На позициях (ВСУ — ред.) в районе Авдеевки мы неоднократно отмечали показное вывешивание флагов иностранных государств — Польши, США, Венгрии, Чехии. Последние дни на позициях ВСУ показательно вывешен флаг Китайской Народной Республики", — сказал Басурин.
Он напомнил, что появление национального флага на позиции одной из сторон конфликта в международной практике означает участие этой страны или ее граждан в военном конфликте.
"Очень сомнительно, что в Китае вообще знают о войне на Донбассе, а тем более приезжают сюда в качестве добровольцев. Законодательством Китайской Народной Республики запрещено наемничество в любых формах. Соответственно, использование флага страны, не участвующей в военном конфликте, одной из противоборствующих сторон, является нарушением международного права", — отметил Басурин.
Он также добавил, что в ДНР постараются, "чтобы фото— и видеодоказательства нарушений Украиной международных конвенций дошли до адресата".
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