Умер Кофи Аннан

Бывший генсек ООН умер в субботу, 18 августа.

«С невыразимой печалью семья Кофи Аннана и Фонд его имени объявляют, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира, ушел из жизни в субботу 18 августа после непродолжительной болезни», — сказано в Twitter Фонда Кофи Аннана.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness… pic.twitter.com/42nGOxmcPZ— Kofi Annan (@KofiAnnan) 18 August 2018

В комментариях к печальному известию, пользователи из разных регионов Земли пишут, что Кофи Аннан был великим дипломатом, влиятельным генсеком ООН, стал иконой миротворчества и борцом против войн и военных конфликтов.

Особенно много комментариев-соболезнований поступает из африканских стран.

«Африка действительно потеряла икону. Он прожил жизнь достойно, вдохновлял миллионы и стал образцом африканской мечты», — пишет один из пользователей..

Кофи Аннан родился в Гане в 1938 году. Тогда эта страна была колонией Британии и называлась Золотой Берег.