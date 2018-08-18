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Умер Кофи Аннан
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Умер Кофи Аннан 

Рамблер 1 час назад
Соцсети скорбят по ушедшему Кофи Аннану.
Бывший генсек ООН умер в субботу, 18 августа.
«С невыразимой печалью семья Кофи Аннана и Фонд его имени объявляют, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира, ушел из жизни в субботу 18 августа после непродолжительной болезни», — сказано в Twitter Фонда Кофи Аннана.
В комментариях к печальному известию, пользователи из разных регионов Земли пишут, что Кофи Аннан был великим дипломатом, влиятельным генсеком ООН, стал иконой миротворчества и борцом против войн и военных конфликтов.
Особенно много комментариев-соболезнований поступает из африканских стран.
«Африка действительно потеряла икону. Он прожил жизнь достойно, вдохновлял миллионы и стал образцом африканской мечты», — пишет один из пользователей..
Кофи Аннан родился в Гане в 1938 году. Тогда эта страна была колонией Британии и называлась Золотой Берег.
Он стал седьмым по счету генсеком ООН и первым генсеком-африканцем. На этой должности Аннан работал с 1997 по 2006 год. Выступал против ввода войск США в Ирак. Разработал план по прекращению войны в Сирии. Известен как реформатор ООН. Получил Нобелевскую премию мира в 2001 году.
Комментарии44  Ещё 48 источников 
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