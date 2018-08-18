Досрочные выборы в Ереване пройдут 23 сентября

Досрочные выборы в горсовет Еревана пройдут 23 сентября

Армена Смбатяна. Внеочередные выборы в совет старейшин (горсовет) Еревана состоятся 23 сентября, сообщил в субботу секретарь ЦИК

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о роспуске совета старейшин Еревана, поскольку он не смог избрать нового мэра столицы.

"Внеочередные выборы совета старейшин Еревана пройдут 23 сентября", — заявил он на заседании Центризбиркома, зачитывая постановление комиссии.

По его словам, партии должны представить документы для участия в выборы до 29 августа, окончательный срок регистрации — 3 сентября. "Предвыборная кампания начнется с 10 сентября", — отметил Смбатян.

В ходе заседания был также утвержден график основных мероприятий по организации и проведению голосования.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На пост градоначальника от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян . Вторая по величине парламентская фракция "Царукян" предлагает кандидатуру депутата Наиры Зограбян.