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В Пакистане привели к присяге новое правительство
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В Пакистане привели к присяге новое правительство 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Пакистана Мамнун Хусейн в понедельник привел к присяге членов нового правительства, утвержденного накануне премьер-министром страны Имраном Ханом. Трансляцию торжественной церемонии, которая прошла в президентском дворце в Исламабаде, вел телеканал Geo TV.
В состав нового кабмина вошли 20 человек: 15 министров и пять советников премьер-министра. Среди них: Шах Махмуд Куреши (министр иностранных дел), Первез Кхатак (министр обороны), Мухаммад Фарух Насим (министр юстиции), Гулам Сарвар Хан (министр нефти и природных ресурсов), Асад Умар (министр финансов), Зубейда Джалал (министр оборонной промышленности).
Кроме того, портфели в кабмине получили: Шейх Рашид Ахмед (министр железнодорожного транспорта), Шавкат Махмуд (министр образования), Чоудхури Тарик Башир Чима (министр государственных и приграничных регионов), Ширэн Мизари (министр по правам человека), Аамир Мехмуд Кияни (министр здравоохранения), Фавад Ахмед (министр информации и телерадиовещания), Фехмида Мирза (министр межпровинциального взаимодействия), а также Халид Макбул Сиддики (министр информационных технологий и телекоммуникаций).
Как сообщил в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь правящей партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Фавад Чоудхури, вслед за церемонией принесения присяги кабмин проведет совещание, на котором члены нового правительства обсудят пути реализации мер, анонсированных в воскресенье премьер-министром Пакистана Имраном Ханом применительно к внутренней и внешней политике страны.
Имран Хан в пятницу был избран новым премьер-министром Пакистана по итогам голосования, которое перед этим прошло в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) страны. Кандидатуру 65-летнего амбициозного политика, который ранее прославился как капитан национальной сборной по крикету, поддержали 176 из 272 депутатов. Его основной соперник — лидер в прошлом правящей, а ныне оппозиционной партии "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) Шебхаз Шариф — набрал 96 голосов.
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