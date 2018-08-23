Джулиани предсказал восстание в США в случае импичмента Трампа

«Объявить ему (Трампу. — RT) импичмент можно только по политическим причинам, а американский народ поднимет восстание против этого», — отметил он в интервью Sky News.

Ранее Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, это приведёт к негативным последствиям для экономики.