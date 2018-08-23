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Джулиани предсказал восстание в США
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Джулиани предсказал восстание в США в случае импичмента Трампа 

RT на русском 6 часов назад
Американский народ поднимет мятеж в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил один из адвокатов американского лидера Рудольф Джулиани.
«Объявить ему (Трампу. — RT) импичмент можно только по политическим причинам, а американский народ поднимет восстание против этого», — отметил он в интервью Sky News.
Ранее Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, это приведёт к негативным последствиям для экономики.
Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в беседе с НСН прокомментировал слова американского лидера об импичменте.
RT на русском: последние новости
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