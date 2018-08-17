Свадьба с Путиным грозит увольнениями западных чиновников

Член Европарламента от Австрии Мишель Реймон на своей странице в Twitter посоветовал австрийскому министру иностранных дел Карин Кнайсль уйти с поста из-за приглашения российского лидера Владимира Путина на собственную свадьбу.
«Бирюзово-голубое (коалиционное) правительство воспринимается как вытянутая рука российского режима в Евросоюзе и негативно сказывается на репутации нашей страны. Это не только австрийская, но и европейская проблема. Министр иностранных дел Кнайсль несет ответственность за это и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не сделает этого добровольно, то федеральный канцлер должен обратиться с предложением о ее увольнении к президенту сегодня», — говорится в сообщении Реймона.
В серии постов Реймон назвал Владимира Путина «самым агрессивным противником внешней политики ЕС». Он раскритиковал российского лидера из-за «агрессивной политики на Украине», поддержки «массового убийцы Асада» в Сирии и «вмешательства» в ход президентских выборов в США и Brexit.
Владимир Путин посетит свадьбу Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера в субботу, 18 августа. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое мероприятие не предполагает протокола и присутствия журналистов из кремлевского пула. После церемонии бракосочетания российский лидер отправится в резиденцию Мезеберг неподалеку от Берлина на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.