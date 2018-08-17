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Дрон спас тонущую женщину в Испании
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Дрон спас тонущую женщину в Испании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: кадр из видео
Женщину, унесенную течением в море у побережья Испании, спасли при помощи дрона. Кадры, снятые камерой, установленной на беспилотнике, были опубликованы на YouTube.
Инцидент произошел рядом с испанским городом Сагунто на побережье Средиземного моря. Чтобы помочь женщине, которая не могла сама вернуться на берег, спасатели использовали беспилотник. Оператор дрона направил его к пострадавшей, доставив ей и поддерживающим ее людям спасательный жилет.
Благодаря этому женщина смогла продержаться на воде до прибытия спасателей на гидроцикле. Те вытянули пострадавшую на пляж на буксире.
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