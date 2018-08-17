Украину оставили без российских лекарств

На Украине запретили более 40 российских лекарств

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более сорока российских лекарств. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте ведомства.

В Киеве заявили, что произведенные в РФ лекарства якобы не обладают «надлежащим качеством» и «нарушают требования законодательства». В черный список попали метаболический препарат глицин, спазмолитики галидор, иммуномодуляторы и противовоспалительные средства галави, имунофан, панавир и др.

Также были запрещены польские, венгерские, французские и немецкие медикаменты. Аптекам было поручено уничтожить ранее полученные препараты или вернуть их производителю.

В феврале на Украине также запретили продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс».

В конце марта исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун также призвала «декоммунизировать» медицину и заменить «советскую» флюорографию на анкетирование.