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Украину оставили без российских лекарств
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На Украине запретили более 40 российских лекарств 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила более сорока российских лекарств. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте ведомства.
В Киеве заявили, что произведенные в РФ лекарства якобы не обладают «надлежащим качеством» и «нарушают требования законодательства». В черный список попали метаболический препарат глицин, спазмолитики галидор, иммуномодуляторы и противовоспалительные средства галави, имунофан, панавир и др.
Также были запрещены польские, венгерские, французские и немецкие медикаменты. Аптекам было поручено уничтожить ранее полученные препараты или вернуть их производителю.
В феврале на Украине также запретили продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приокс».
В конце марта исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун также призвала «декоммунизировать» медицину и заменить «советскую» флюорографию на анкетирование.
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