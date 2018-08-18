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Канада поддержала санкции США против Мьянмы
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Канада поддержала санкции США против Мьянмы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Geoff Robins
Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава поддерживает санкции, введенные Вашингтоном в отношении Мьянмы, сообщается в заявлении министра, опубликованном на официальном сайте правительства Канады.
Ранее министерство финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против четырех физических лиц и двух военных подразделений Мьянмы. Санкции введены в соответствии с законом имени Магнитского за нарушение прав человека.
"Канада решительно поддерживает меры, принятые сегодня (в пятницу — ред.) США для санкционирования виновных в совершении зверских преступлений и грубом нарушении человеческих прав рохинджа и других этнических групп в Мьянме", — заявила Фриланд.
По ее словам, Канада намерена продолжить тесное сотрудничество с США и другими партнерами-единомышленниками, чтобы взяться скоординированным образом за происходящий кризис в Мьянме и усилить эффективность целевых санкций.
США ранее не исключали введение санкций против Мьянмы из-за ситуации в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа (в другом звучании "рохинья"). Ситуация в этом районе обострилась в 2017 году. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.
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