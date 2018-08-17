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«Самый бедный президент» отказался от пенсии
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«Самый бедный президент» отказался от пенсии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший уругвайский лидер Хосе Мухика, которого за скромный образ жизни был прозван «самый бедным президентом в мире», отказался от пенсии сенатора. Об этом сообщает «Би-би-си».
Он работал в уругвайском Сенате с 2015 года. Он занял эту должность после того, как закончился его президентский срок. В начале августа он покинул пост сенатора.
Отмечается, что он мог бы оставаться сенатором вплоть до 2020 года, однако не стал, написав письмо с просьбой о выходе на пенсию.
В настоящее время Мухике 83 года, из них 14 лет он провел в военных тюрьмах. Он известен благодаря своему скромному образу жизни. В течение всего президентского срока и после он вместе с супругой жил на своей ферме неподалеку от столицы страны — города Монтевидео.
Он отдавал на благотворительность около 90 процентов своей зарплаты.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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