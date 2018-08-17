«Самый бедный президент» отказался от пенсии

Бывший уругвайский лидер Хосе Мухика, которого за скромный образ жизни был прозван «самый бедным президентом в мире», отказался от пенсии сенатора. Об этом сообщает «Би-би-си».

Он работал в уругвайском Сенате с 2015 года. Он занял эту должность после того, как закончился его президентский срок. В начале августа он покинул пост сенатора.

Отмечается, что он мог бы оставаться сенатором вплоть до 2020 года, однако не стал, написав письмо с просьбой о выходе на пенсию.

В настоящее время Мухике 83 года, из них 14 лет он провел в военных тюрьмах. Он известен благодаря своему скромному образу жизни. В течение всего президентского срока и после он вместе с супругой жил на своей ферме неподалеку от столицы страны — города Монтевидео.

Он отдавал на благотворительность около 90 процентов своей зарплаты.