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«Я больше не мог держать это в секрете»
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Я больше не мог держать это в секрете — шеф-повар рассказал о подготовке к приему Путина в Австрии 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: pixabay.com
Шеф-повар ресторана, в котором пройдет торжественное бракосочетание, рассказал о подготовке к приему гостей и о разрабатываемом меню.
Шеф-повар ресторана Хайнц Прешан, который будет работать в заведении, где состоится церемония бракосочетания 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль и 54-летнего австрийского бизнесмена Вольфганга Майлинглера, поделился подробностями подготовки к торжественному событию. Это торжество посетит и президент России Владимир Путин, что придает мероприятию особую значимость и привлекает внимание мировых СМИ.
По словам Прешана, уже на протяжении пяти недель идет серьезная подготовка к свадьбе, особенно со стороны обеспечения безопасности гостей торжества.
«Я больше не мог держать это в секрете. Сюда прибыли сотрудники безопасности и с российской стороны, задействованы дроны», — рассказал он.
Как уточняет РИА Новости, в целях безопасности на празднике также будут задействованы сотни полицейских в Южной Штирии.
Кроме того шеф-повар рассказал, что в меню свадебного стола будут включены также угощения традиционной местной кухни в новом прочтении. Причем сама невеста будет пробовать вегетарианские блюда.
По словам Прешана, гостям предложат био-рыбу и свежее мясо. А вот из традиционных блюд можно будет отведать яблочный хрен и масло из тыквенных семечек. Также в меню отдельно будут вынесены вегетарианские блюда, а именно — лапша со спаржей и пряными томатами, а еще био-рыба с томатами, спаржей и ризотто.
О своих ожиданиях шеф-повар в интервью изданию Kurier рассказал весьма лаконично и выразил надежду, что «не пересолит» блюда.
«И хотелось бы сделать селфи с Путиным», — заключил он.
Ранее также стало известно, что Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль вместе с казачьим ансамблем. Десять представителей ансамбля донских казаков исполнят для молодоженов несколько песен.
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