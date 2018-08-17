Украинским детям показали российский Крым

На Украине «по ошибке» издали книгу с картой, на которой Крым обозначен как территория России . Об этом сообщает канал ТСН.

Детская книга «Растительный мир» была выпущена украинским издательством «Ранок» как часть серии «Познаем и исследуем». Одна из карт, показанных в книге, демонстрирует Россию как часть Евразии, а Украину как часть Европы, причем Крым окрашен в тот же цвет, что и территория РФ.

«Это ошибка дизайнера», — объяснили каналу в издательстве.

Также там подчеркнули, что вскоре отзовут «Растительный мир» из продажи и отредактируют.

Два дня назад карту с российским Крымом увидели зрители австро-германо-швейцарского телеканала 3sat. Она вошла в документальный фильм «Сибирь повсюду», который снял немецкий режиссер Дэйв Д. Ляйнс.