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Стало известно меню на свадьбе главы МИД Австрии
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Стало известно меню на свадьбе главы МИД Австрии 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль гостям предложат традиционную и вегетарианскую кухни.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресторан, в котором пройдёт торжество.
Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.
«Будут поданы блюда местной штирийской традиционной кухни в новой современной интерпретации, а также что-то вегетарианское, поскольку госпожа министр — вегетарианка», — сказали в ресторане.
Отмечается, что всем гостям будут подаваться одинаковые блюда.
Ранее стало известно, что торжество посетит российский лидер Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл детали поездки на бракосочетание главы МИД Австрии.
RT на русском: последние новости
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