Стало известно меню на свадьбе главы МИД Австрии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресторан, в котором пройдёт торжество.

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

«Будут поданы блюда местной штирийской традиционной кухни в новой современной интерпретации, а также что-то вегетарианское, поскольку госпожа министр — вегетарианка», — сказали в ресторане.

Отмечается, что всем гостям будут подаваться одинаковые блюда.

Ранее стало известно, что торжество посетит российский лидер Владимир Путин