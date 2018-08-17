Почему Украина отважилась предать США

Почему Украина отважилась на предательство США

Спустя день после того, как Пентагон решил отстегнуть Украине 200 млн долларов на оружие, американская пресса вдруг обрушилась на Киев с упреками в предательстве. Киев берет деньги у США и в то же время, оказывается, помогает вооружать первый китайский авианосец, тем самым укрепляя мощь потенциального противника Америки. Накажет ли Вашингтон своего младшего партнера за «нож в спину»?

Газета The Washington Times в четверг обрушилась с упреками на украинскую власть за двуличие и жадность. По ее мнению, Киев берет деньги у Пентагона и в то же время сбывает свои авиадвигатели Пекину, тем самым укрепляя мощь потенциального противника Америки. Причем эту публикацию самокритично растиражировали и ведущие киевские издания.

Стало известно, что на первом китайском авианосце «Ляонин» (бывший советский «Варяг») будут задействованы учебно-боевые самолеты JL-10, на которых пилоты НОАК будут тренироваться садиться на палубу. Как сообщила газета China Daily, первые 12 подобных самолетов укомплектованы украинскими двигателями.

Китай остается одним из главных покупателей украинского оружия. Недовольные этим американские эксперты уже призвали надавить на Киев, чтобы тот окончательно разорвал все оружейные сделки с Китаем. Так, например, бывший советник комитета сената США по иностранным делам Уильям Триплетт возмутился: «Мы ни за что не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцах быстрыми темпами».

«В целом украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой — бьют американские военно-морские силы ножом в спину», — цитирует Триплетта УНИАН.

Что касается уже упомянутых авиационных двигателей, то, по мнению Washington Times, они были слабым местом китайской боевой авиации, пока Пекин не купил моторы у России и Украины. Газета напоминает: в 2016 году китайцы заключили сделку на закупку двигателей с известной украинской компанией «Мотор Сич» , в том же году состоялась поставка первых 20 двигателей, но затем поставки были прерваны.

Напомним, что Китай наряду с Россией указан в новой военной доктрине США в качестве одной из двух «ревизионистских держав», то есть наиболее вероятных противников. Как же быть с заверениями Порошенко о том, что «Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО , так и США»? Нет ли в поведении Киева, не дай бог, какой-то доли беспринципности?

Киев проявляет сугубо рыночный подход по принципу «ничего личного, просто бизнес», пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

«Пользуясь случаем, напомню, что украинские танки ездят на российской и белорусской солярке», — добавил собеседник. А если «Соединенные Штаты рассматривают Китай не столько как военного, сколько как экономического противника» и выделение средств Пентагоном не подразумевает прямой запрет для Киева на сотрудничество с тем же Китаем, то почему бы не продать Поднебесной эти двигатели?

Напомним, что прагматичная Украина ранее попалась и на том, что активно помогала другому потенциальному врагу США — Северной Корее , которая так сильно преуспела в создании ядерных ракет благодаря мощным двигателям, произведенным украинским заводом «Южмаш». В марте этого года Киев признался в этом, правда, не публично, а в рамках отчета в ООН о санкциях против Пхеньяна

Но Украина может пока не бояться заокеанских санкций. «Мотор Сич» давно поставляет авиационные двигатели Китаю — и в Штатах спокойно на это реагируют, полагает президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко

«Это довольно старый контракт, и я бы не сказал, что он довольно серьезно усиливает военную мощь Китая», — сказал украинский эксперт газете ВЗГЛЯД. По мнению Охрименко, «двигатели, которые предоставляют украинцы китайцам, далеко не новы».

Заметим, что и американские военные эксперты уверены: Вашингтон на мелкие сделки Киева и Пекина смотрит сквозь пальцы. Председатель Ассоциации международных стратегических исследований Грегори Копли (США) считает, что, конечно, в Америке могли бы надавить на Украину, но не будут этого делать.

«Думаю, администрация Трампа не будет препятствовать такому сотрудничеству, — сказал Копли. — Конечно, она будет иметь в виду такую возможность. Но не надо забывать, что сейчас Америка не использует весь арсенал мер, который у нее имеется, против своих потенциальных соперников, в частности Китая».

Но Копли допускает, что в дальнейшем могут сложиться такие обстоятельства, при которых американцы будут действовать жестче против Китая. А значит, будет проведена ревизия военного сотрудничества Пекина со всеми прочими государствами, в том числе с Украиной.

«У Трампа меньше комплексов относительно Украины, чем у его предшественников, — сказал он газете ВЗГЛЯД. — Хотя совсем отказаться от Украины в Вашингтоне, конечно, не смогут».

Храмчихин напомнил: украинско-китайское военное партнерство имеет давнюю историю.

«Они хорошо сотрудничали еще с 90-х годов, — сказал он. — Но теперь сотрудничество затихло, потому что китайцы просто взяли у Украины все, что можно, а ничего нового Украина практически не может создать».

Украинцы, по мнению Храмчихина, пытаются усидеть на двух стульях сразу.

«Китай дает денег больше, чем США, и никаких условий не ставит. Другое дело, что потом можно оказаться в полной кабале, — считает он. — Однако если уж совсем с китайцами сблизишься, возникнут проблемы с США, а от американцев отказаться невозможно. Поэтому Киев будет пытаться как-то выворачиваться».

Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, китайцы попытались недавно купить и саму «Мотор Сич», и американский эксперт Центра международной стратегии и оценки Рик Фишер призывает ни в коем случае не допустить продажу акций этой запорожской компании китайцам.

«Для Китая получение контроля над «Мотор Сич» означает возможность ускорения наращивания глобальных аэромобильных возможностей его армии», — сказал Фишер.

Публикация в американской печати появилась наутро после того, как вступил в силу закон об очередном военном бюджете США, в котором 200 млн долларов обещано Киеву.