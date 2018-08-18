«Механик Погодин» заблокирован в Херсоне на три года

В Херсоне на три года заблокировали российское судно «Механик Погодин»

Фото: ООО "В.Ф.Танкер"

Российский танкер "Механик Погодин", задержанный на Украине , заблокирован в порту Херсона на три года, заявил "заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов , пишет РИА Новости Действия моряков, которые не пустили на судно портовую инспекцию, якобы намеревавшуюся проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна, "чиновник" назвал незаконными. Он пообещал, что члены экипажа понесут за это ответственность. "Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", — цитируют Гданова украинские СМИ. Судно "Механик Погодин" Украина заблокировала в херсонском порту 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа, все граждане России . Поводом для задержания Киев называет внесение судовладельца плавсредства в санкционные списки. Позже группа лиц, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели. Затем на теплоход пытались пройти "экологи", пояснив свое намерение якобы поступившим на горячую линию анонимным звонком. В обоих случаях не были предъявлены документы, подтверждающие полномочия для проверки судна. А 17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер.