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«Механик Погодин» заблокирован в Херсоне на три года
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В Херсоне на три года заблокировали российское судно «Механик Погодин» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: ООО "В.Ф.Танкер"
Российский танкер "Механик Погодин", задержанный на Украине, заблокирован в порту Херсона на три года, заявил "заместитель представителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов, пишет РИА Новости.
Действия моряков, которые не пустили на судно портовую инспекцию, якобы намеревавшуюся проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна, "чиновник" назвал незаконными. Он пообещал, что члены экипажа понесут за это ответственность.
"Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", — цитируют Гданова украинские СМИ.
Судно "Механик Погодин" Украина заблокировала в херсонском порту 10 августа. На борту находятся 12 членов экипажа, все граждане России. Поводом для задержания Киев называет внесение судовладельца плавсредства в санкционные списки.
Позже группа лиц, представившихся сотрудниками СБУ и пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели. Затем на теплоход пытались пройти "экологи", пояснив свое намерение якобы поступившим на горячую линию анонимным звонком. В обоих случаях не были предъявлены документы, подтверждающие полномочия для проверки судна. А 17 августа к теплоходу прибыла инспекция портового контроля для проверки анонимной жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна", якобы поступившей от одного из членов экипажа. В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер.
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