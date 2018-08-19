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Скандал вокруг подделки вакцины от бешенства продолжился
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Скандал вокруг подделки вакцины от бешенства получил продолжение в Китае 

BFM.RU 45 минут назад
Фото: ТАСС
Скандал вокруг подделки вакцины от бешенства разразился в Китае и стал поводом для увольнения шестерых чиновников. Они занимались контролем и надзором за лекарственными препаратами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного управления по контролю и надзору за рынком.
Скандал вокруг одного из крупнейших в Китае производителей фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР, разгорелся 22 июля. При этом Changsheng Biotechnology и ее дочерние предприятия уже не впервые замешаны в крупном скандале с вакциной. 18 июля 2018 года управление по контролю продуктов питания и медикаментов провинции Цзилинь сообщило о начале расследования в отношении производства вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша.
Скандал вокруг вакцины вскрыл множество проблем, так как чиновники допускали халатность при исполнении своих служебных обязанностей, а также не обеспечивали достаточного надзора и строгости при проведении проверок.
История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины могут стать преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом. Расследование дела продолжается, власти инициировали тщательную проверку всей отрасли производства вакцины в масштабах всей страны.
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