В Раде выступили за введение визового режима с РФ

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Депутат Рады предложил ввести визовый режим с Россией 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире телеканала ZIK заявил, что россиян, которые посещают Украину, следует обязать получать визу.
По словам депутата, он не имеет ничего против, чтобы Украину посещали российские артисты или россияне, у которых есть бизнес на территории страны.
"Но они должны сразу знать, что если едут, то должны получить визу", — подчеркнул Чижмарь.
При этом он отметил, что пограничники не могут "за пять минут" оценить, с какими намерениями человек едет в страну.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о подписании документа, после которого "в Москву будут ходить только медведи". Позднее он отметил, что украинские власти не планируют блокировать транзит российских грузов через территорию страны.
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