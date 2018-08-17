В Раде выступили за введение визового режима с РФ

Депутат Рады предложил ввести визовый режим с Россией

По словам депутата, он не имеет ничего против, чтобы Украину посещали российские артисты или россияне, у которых есть бизнес на территории страны.

"Но они должны сразу знать, что если едут, то должны получить визу", — подчеркнул Чижмарь.

При этом он отметил, что пограничники не могут "за пять минут" оценить, с какими намерениями человек едет в страну.