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Президент Чехии выступил за диалог между РФ и Западом
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Президент Чехии выступил за диалог между Россией и Западом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Чехии Милош Земан является сторонником диалога между Россией и Западом, если государственные лидеры не будут общаться, то международная ситуация будет лишь ухудшаться, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек.
Критики чешского лидера его желание вести диалог с Россией зачастую называют "нестандартным", однако пресс-секретарь Земана пояснил, что подобную позицию он бы, скорее, охарактеризовал как "нормальную".
"Вы видите, ситуация в мире постепенно меняется, диалог с Россией развивается на разных уровнях. Достаточно вспомнить недавний саммит РФ-США в Хельсинки, переговоры российских лидеров с главами правительств Италии и Австрии и другие встречи", — пояснил Овчачек.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Земан является "сторонником диалога между странами (Запада — ред.)". "Если государственные лидеры не будут общаться, не будут вести переговоры, то существующие раны будут становиться лишь острее, и международная ситуация будет ухудшаться", — убежден он.
"Мы видим положительное развитие ситуации в Сирии, видим весьма интенсивный диалог между Россией и Израилем. Видим меняющуюся политику президента США. И Милош Земан прекрасно понимает необходимость диалога США и стран ЕС с Россией. Однако это не нравится некоторым журналистам и части общественности. Отсюда возникают обструкции, идеологические ярлыки", — добавил Овчачек.
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