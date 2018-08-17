«Украинское ФБР» начало работу 

В четверг приняли присягу первые сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины, сообщает ведомство.
Присягу приняли «42 победителя конкурса», включая «главных и ведущих специалистов управлений и отделов бюро», передает РИА «Новости».
Директор ГБР Роман Труба пояснил, что «в подследственноси ГБР — высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления». По его словам, такие люди «имеют возможность избежать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы».
Всего в результате конкурса выбрано 180 человек: 54 госслужащих и 126 следователей. Конкурсы на 455 должностей в территориальные управления ГБР еще не завершились.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ГБР, которое должно было начать работу с 1 марта 2016 года, существовало только на бумаге; депутаты Верховной рады поддержали проект закона «О Государственном бюро расследований» еще в мае 2015 года.