«Украинское ФБР» начало работу

В четверг приняли присягу первые сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины , сообщает ведомство.

Присягу приняли «42 победителя конкурса», включая «главных и ведущих специалистов управлений и отделов бюро», передает РИА «Новости»

Директор ГБР Роман Труба пояснил, что «в подследственноси ГБР — высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов , те, кто совершил военные преступления». По его словам, такие люди «имеют возможность избежать наказания, но ГБР должно сломать эти стереотипы».

Всего в результате конкурса выбрано 180 человек: 54 госслужащих и 126 следователей. Конкурсы на 455 должностей в территориальные управления ГБР еще не завершились.