Генсек ООН осудил взрыв в Кабуле 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал теракт в столице Афганистана. Об этом сообщается на сайте генсека.
По его словам, нападение на образовательный центр в Кабуле является неприемлемым.
Он также добавил, что решительно осуждает данную атаку.
Как отмечается, Гутерреш выражает свои соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Афганистана увеличилось до 48 человек.
Как отмечалось, при взрыве также пострадали 67 человек.