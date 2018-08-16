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Генсек ООН осудил взрыв в Кабуле
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Генсек ООН осудил взрыв в Кабуле 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал теракт в столице Афганистана. Об этом сообщается на сайте генсека.
По его словам, нападение на образовательный центр в Кабуле является неприемлемым.
Он также добавил, что решительно осуждает данную атаку.
Как отмечается, Гутерреш выражает свои соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Афганистана увеличилось до 48 человек.
Как отмечалось, при взрыве также пострадали 67 человек.
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