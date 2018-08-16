Генсек ООН осудил взрыв в Кабуле

По его словам, нападение на образовательный центр в Кабуле является неприемлемым.

Он также добавил, что решительно осуждает данную атаку.

Как отмечается, Гутерреш выражает свои соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Афганистана увеличилось до 48 человек.

Как отмечалось, при взрыве также пострадали 67 человек.