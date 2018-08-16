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«В Москву будут только медведи ходить»
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«В Москву будут только медведи ходить» 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Reuters
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал «исторический документ», который, вероятно, ограничит транспортное сообщение с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом министр написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", — написал министр.
Омелян не рассказал, какое именно «историческое» решение было принято, однако уточнил, что кроме ранее анонсированных ограничений пассажирского железнодорожного сообщения будут и другие.
10 дней назад министр заявил, что возглавляемое им ведомство готовит ответные меры на действия России в Крыму, Донбассе и Азовском море, одной из которых будет прекращение регулярного пассажирского ж/д сообщения между странами.
На следующий день заместитель «постоянного представителя» президента Украины в Крыму Изет Гданов посоветовал Омеляну прекратить и автобусное сообщение с Россией. В свою очередь, накануне Василий Вовк, бывший начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины, призвал власти страны «закрывать все».
Комментарии41  Ещё 9 источников 
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