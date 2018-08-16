«В Москву будут только медведи ходить»

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал «исторический документ», который, вероятно, ограничит транспортное сообщение с Россией . Как сообщает РИА Новости, об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", — написал министр.

Омелян не рассказал, какое именно «историческое» решение было принято, однако уточнил, что кроме ранее анонсированных ограничений пассажирского железнодорожного сообщения будут и другие.