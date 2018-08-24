В Донбасс прибыла группа иностранных снайперов

Разведка ДНР обнаружила, что в Донбасс прибыло около полусотни иностранных снайперов.

В Донбасс прибыли около 50 иностранных снайперов, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин

По его словам, разведка республики обнаружила в районе позиций украинских силовиков на мариупольском направлении в Донбассе, в частности около населенного пункта Бердянское. Полсотни снайперов разговаривали «похожем на арабский иностранном языке», отметил Басурин. Об этом пишет NewsFront.

«Мы прогнозируем увеличение количества фактов ведения снайперского огня по нашим позициям и мирным кварталам на мариупольском направлении в зонах ответственности 36-й и 128-й бригад ВСУ», — добавил он.

Басурин заявил, что иностранные снайпера были вооружены и экипированы «по последнему слову техники». Как добавил замкомандующего оперативным командованием ДНР, прибывшие бойцы не контактируют ни с кем и даже живут отдельно.