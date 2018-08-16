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Наводнение в Индии
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Наводнение в Индии 

Рамблер 19 минут назад
Число погибших в результате наводнения в штате Керала на юге Индии возросло до 67, сообщает AFP со ссылкой на официальные власти.
Отмечается, что более 50 тыс. человек находятся во временных лагерях.
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