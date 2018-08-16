Названа новая цель России в Европе 

Россия не будет атаковать Украину, вместо этого сосредоточившись на укреплении своего влияния в Белоруссии. Такое мнение высказал замглавы украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
"У меня такое впечатление, что даже Лукашенко (президент Белоруссии. Прим. Ред.) уже опасается этого", — сказал чиновник в интервью изданию "Апостроф".
По его словам, есть много стран, которая Россия может "без напрягов" оккупировать.
Нет, это не страны Прибалтики, как любят стращать западных обывателей европейские и американские СМИ. На территории Литвы, Латвии и Эстонии размещены подразделения НАТО, поэтому туда Москва не сунется, полагает Гримчак. Основная цель России в настоящий момент — Белоруссия, уверен чиновник.
По его словам, с момента распада СССР в республике мало что изменилось. Но больше всего чиновника волнует языковая ситуация в Белоруссии.
Он посетовал, что абсолютное большинство граждан республики, в том числе сам Лукашенко, разговаривают на русском языке.
"Белорусским владеют около 4%", — отметил Гримчак.
А раз так, добавил чиновник, то "оккупации", если она будет, никто не заметит.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России, обвинив ее в недобросовестной конкуренции и "варварстве". "Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", — сказал глава братской республики в ходе посещения завода "Гомсельмаш".