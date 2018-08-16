Названа новая цель России в Европе

Россия не будет атаковать Украину , вместо этого сосредоточившись на укреплении своего влияния в Белоруссии . Такое мнение высказал замглавы украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

"У меня такое впечатление, что даже Лукашенко (президент Белоруссии. Прим. Ред.) уже опасается этого", — сказал чиновник в интервью изданию "Апостроф".

По его словам, есть много стран, которая Россия может "без напрягов" оккупировать.

Латвии и Нет, это не страны Прибалтики, как любят стращать западных обывателей европейские и американские СМИ. На территории Литвы Эстонии размещены подразделения НАТО , поэтому туда Москва не сунется, полагает Гримчак. Основная цель России в настоящий момент — Белоруссия, уверен чиновник.

По его словам, с момента распада СССР в республике мало что изменилось. Но больше всего чиновника волнует языковая ситуация в Белоруссии.

Он посетовал, что абсолютное большинство граждан республики, в том числе сам Лукашенко , разговаривают на русском языке.

"Белорусским владеют около 4%", — отметил Гримчак.

А раз так, добавил чиновник, то "оккупации", если она будет, никто не заметит.