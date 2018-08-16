ЕС испугался прослушки со стороны Лондона

Участники переговоров по условиям Brexit со стороны Европейского союза выражают опасения, что стали жертвами прослушки со стороны британских спецслужб.
Об этом сообщила в среду вечером на своем сайте газета Daily Telegraph.
По информации издания, первой о возможности подслушивания британцами европейских коллег 13 июля предупредила Сабина Вейянд, которая является ключевой участницей "команды" главного переговорщика Брюсселя по Brexit Мишеля Барнье.
Поводом для этих опасений стало оперативное попадание в руки британской стороны конфиденциальных документов, которые были изложены 5 июля во время специального показа для внутреннего пользования слайдов с выражением крайне негативной оценки Европейской комиссией британских намерений сохранить свое членство в едином товарном рынке ЕС.
Запрет на публикацию
Спустя всего лишь несколько часов после этого показа Великобритания на самом высоком уровне пролоббировала решение о том, чтобы заблокировать планы Еврокомиссии обнародовать информацию, содержащуюся на слайдах. Дело в том, что публикация этих материалов явилась бы упреждающим ударом против доктрины Лондона по выстраиванию отношений с ЕС после Brexit, которая была одобрена на следующий день — 6 июля — на известном заседании британского кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс и явилась причиной ухода из правительства двух ключевых министров — главы МИД Бориса Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса. Источник издания не стал расшифровывать употребленный им термин "на самом высоком уровне", однако Daily Telegraph в этой связи напомнила, что в тот же день состоялась встреча британского премьера Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель, на которой оба лидера заявили, что переговоры по Brexit вступают в решающую фазу.
Именно попытка выяснить, каким образом Лондон получил доступ к материалам слайд-шоу, навела власти ЕС на мысль о прослушке, тем более что скандал 2013 года с прослушиванием властями США в период правления Барака Обамы мобильного телефона Меркель давно разуверил политиков, что союзники якобы не применяют подобных методов по отношению друг к другу, отмечает Daily Telegraph. При этом газета напоминает, что у Великобритании продолжают сохраняться самые тесные связи с истеблишментом разведагентств США через британскую спецслужбу, именуемую Центром правительственной связи.
В Брюссель с собственными принтерами
Собеседники газеты в кругах правительственных чиновников Великобритании заявили, что у тех политиков в Брюсселе, которые предположили, что Лондон может прибегать к прослушке, слишком развито воображение, и что секретная информация в столице ЕС добывается британской стороной с помощью дружественных ей источников в кругах склонной к утечкам европейской бюрократии. Но вместе с тем накануне прибытия британских переговорщиков в Брюссель в нынешний четверг обе стороны, как утверждается в статье, предприняли меры максимальной защиты от шпионства. Власти ЕС намерены забирать у частников переговоров мобильные телефоны и другие электронные устройства, а техперсонал делегации Соединенного Королевства даже привез с собой свои собственные принтеры, опасаясь, что брюссельская техника будет тайно сохранять копии британских документов.