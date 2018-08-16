Киев заподозрили в планах отравить реку в Донбассе

Хакеры заподозрили Киев в планах отравить реку в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовят теракт в Донбассе с применением радиоактивных отходов. Об этом сообщает хакерская группировка «Киберберкут».

По заявлению хакеров, диверсанты Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины планируют отравить воду в канале «Северский Донец — Донбасс», откуда идет забор воды в Южно-Донбасский водовод. Для проведения диверсии спецназовцы получили контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника «Вакуленчук» в Житомирской области. В качестве доказательства «Киберберкут» опубликовал акт передачи опасных материалов от госинспекции ядерного регулирования Украины в распоряжение командующего ССО Игоря Лунева

Стоит отметить, что опубликованная хакерами информация не содержит явных доказательств подготовки Киева к теракту. К тому же сомнение вызывает сложность и неэффективность выбранного диверсантами способа загрязнить воду.

После операции Киев обвинит в случившемся руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики. Помимо этого, утверждает «Киберберкут», скорее всего будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Москвы . К примеру, могут появиться обвинения в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и тому подобное.

Ресурсы силовых структур Украины регулярно подвергаются нападениям хакеров, скрывающихся под псевдонимом «КиберБеркут». В июле 2015-го они уличили добровольческие батальоны Украины в сотнях преступлений. Группа опубликовала на своем сайте документы, которые были подготовлены в силовых органах Украины.