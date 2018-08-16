Ещё
Полиция и адвокаты устроили потасовку в Киеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве в суде произошла потасовка между полицией и адвокатами Януковича 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потасовка между полицией и адвокатами бывшего президента Украины Виктора Януковича произошла в четверг в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело против экс-главы государства о госизмене.
Как следует из трансляции, которую ведет телеканал Newsone, на заседании в четверг суд поручил полиции обеспечить участие госадвоката Юрия Рябовола в заседании и объявил перерыв. Адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать Ряболову попасть в зал. Полиция оттеснила адвокатов, из-за чего между защитниками и правоохранителями началась потасовка. После непродолжительной потасовки госадвокат попал в зал, заседание продолжилось.
Ранее суд перешел к стадии прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты, они считают, что суд находится под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает такое решение незаконным.
Позже Януковичу был назначен бесплатный госадвокат Виктор Овсянников. Однако на минувшем заседании, которое состоялось 1 августа, защитник несколько раз покидал заседание в знак протеста против начала судебных прений. Суд поручил центру предоставления бесплатной помощи назначить экс-президенту нового госадвоката, который примет участие в судебных прениях. Центр назначил Януковичу адвокатом экс-президента Рябовола.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Последние новости
США опоздали "отключать Россию". Мнение Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Куда отскочит рубль после обвала
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии признали Крым российским157
Москвич с оружием устроил кровавую бойню144
Раскрыт большой обман «Дома-2»26
Появились фото побоев сестер Хачатурян69
На Украине решили разорить Россию и лишить ее имени79
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение