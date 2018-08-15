Бандеру не знают: дети возмутили украинскую писательницу

Украинская писательница возмутилась из-за незнания Бандеры детьми

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своей борьбой за украинский язык, возмутилась тем, что дети не знают, кто такой Степан Бандера. В эфире телеканала ZIK она рассказала, что работала в летнем лагере в Закарпатье, куда приехали дети из украинских регионов. Писательница разучивала с ребятами песни из «репертуара» Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России ), а также проводила викторины на знание «героев националистов». В одном из куплетов упоминается имя Степана Бандеры, и Ницой спросила у детей, кто он такой.

«Из 60 детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ детей: «Бандера — это тот, кто играет на бандере», — рассказала писательница.

Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя высказывание Ницой, заявил, чтонеобходимо прекратить разговоры о писательнице. «Чем меньше мы будем упоминать фамилию этого недостойного человека, тем лучше. Я могу сказать только одно: последние четыре с половиной года киевский режим искажает историческую правду и формирует у населения, прежде всего, у детей, некое „новое мышление“, популяризирующее радикальный национализм», — цитирует слова Азарова ФАН.

Азаров также считает, что Степан Бандера — это главный «герой» действующей украинской власти. Он, в частности, сослался на слова президента Украины Петра Порошенко , называвшего себя «циничным Бандерой».

«Проводятся бандеровские чтения, хотя этот человек не является автором научных трудов. Это не более чем бандит с большой дороги. Однако на Украине проводятся бандеровские чтения. Линия понятна. А то, что ей кто-то подпевает… Чем меньше мы будем вспоминать фамилию (Ницой), тем большую службу мы сослужим для людей», — заявил Николай Азаров.

Ранее Лариса Ницой заявила, что дети из Донбасса не должны отдыхать вместе с детьми бойцов ВСУ в летних лагерях. Она потребовала от СБУ разобраться с подобными учреждениями. Как сообщила писательница, дети из Донбасса якобы говорят украинским детям, что «мой отец убивал таких, как твой отец».

«Есть реальные факты, когда в лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий. Каким образом они к нам попали и для чего их сводят с нашими украинскими детьми?» — заявила Ницой.

Помимо этого, писательница была возмущена, что в том же детском лагере разговоры ведутся на русском языке. Ницой отметила приезд русскоязычных детей и вожатых-воспитателей. В рамках борьбы за искоренение русского языка она установила для них «украиноязычный режим в лагере», потребовав говорить с детьми только на украинском.

«Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала — это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы штрафуетесь на 50 гривен», — сообщила Ницой. А за использование украинского, напротив, ввели поощрения для детей, заявила она.

Ранее Ницой резко раскритиковала боксера Александра Усика , который, по ее мнению, после победы над россиянином Муратом Гассиевым не поблагодарил собственную страну и болельщиков за поддержку.

«Для меня Усик — обычный трус. Да, он умело махает кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать «Слава Украине!», но этого не сделал. Это ведь не просто лозунг. Надо иметь смелость в логове врага сказать этот лозунг, но он такой смелости не имеет», — цитируют Ницой украинские СМИ.

Героизация ОУН-УПА (ОУН, Организация украинских националистов, запрещена в России) и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников на Украине. Они отмечают зверства националистов во время войны, например, Волынскую резню — массовые убийства поляков со стороны украинских националистов в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тыс. человек.

В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию «Украинская повстанческая армия» и запретил ее деятельность на территории страны.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.