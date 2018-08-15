«Американцы несут политическую пургу»

Беспокойство США по поводу спутника РФ назвали беспочвенным

По его словам, маневры российского спутника совершенно нормальны, американские спутники так же маневрируют и имеют возможность подлетать как к своим, так и чужим спутникам.

«Американцы поднимают волну. Видимо, пришло время, нашли повод (…) Это чисто политическая игра», — сказал Маринин.

По словам ученого, цель, для которой используется спутник является секретной информацией, также как и данные о том, что он фотографирует и как влияет на спутник другого государства.

«Нет никаких данных, что этот наш спутник или американские спутники-инспекторы обладают каким-то оружием для повреждения спутников противника. Так что, это очередная политическая пурга», — добавил эксперт.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет назвала поведение российского спутника-инспектора «несоответствующим чему-либо видимому ранее».