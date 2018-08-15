«Американцы несут политическую пургу»

Беспокойство США по поводу поведения российского спутника беспочвенно. Об этом заявил агентству НСН действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин.
По его словам, маневры российского спутника совершенно нормальны, американские спутники так же маневрируют и имеют возможность подлетать как к своим, так и чужим спутникам.
«Американцы поднимают волну. Видимо, пришло время, нашли повод (…) Это чисто политическая игра», — сказал Маринин.
По словам ученого, цель, для которой используется спутник является секретной информацией, также как и данные о том, что он фотографирует и как влияет на спутник другого государства.
«Нет никаких данных, что этот наш спутник или американские спутники-инспекторы обладают каким-то оружием для повреждения спутников противника. Так что, это очередная политическая пурга», — добавил эксперт.
Напомним, ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет назвала поведение российского спутника-инспектора «несоответствующим чему-либо видимому ранее».