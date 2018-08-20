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Ким Чен Ын рассказал про «историю чудес»
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Ким Чен Ын рассказал про «историю чудес» 

Lenta.ru
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что жители КНДР преодолевают давление на страну извне. Об этом глава государства сообщил во время посещения стройки в уезде Самчжиён, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Сейчас из-за санкций и нажима враждебных сил на пути продвижения нашего социализма создаются жестокие препятствия, но благодаря кипящему энтузиазму народа, поднявшегося с бурным духом по призыву партии, в самых трудных и тяжелых условиях пишется история чудес», — считает он.
По его словам, ряд стран с помощью ограничительных мер «создает трудности на пути развития КНДР».
Международные санкции в отношении КНДР впервые были введены в 2006 году на уровне ООН. В 2016 году США установили наиболее серьезные ограничения, под которые попадают любые люди или компании, сотрудничающие с Пхеньяном. Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена снимать санкции до полного ядерного разоружения КНДР.
В июне в Сингапуре состоялся первый саммит, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам встречи хозяин Белого дома заявил, что подписан «подробный документ» и очень быстро начнется денуклеаризация Корейского полуострова.
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