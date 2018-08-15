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В Германии появился третий пол
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В Германии правительство узаконило третий пол 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Правительство ФРГ распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны в Twitter.
В соответствии с поправками, помимо "мужского" и "женского" пола в Германии будет существовать "другой" пол. Таким образом правительство Германии планирует помочь людям, которые не признают свою принадлежность ни к одному из двух полов.
Отмечается, что законопроект разрабатывался согласно решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.
В мире правовое признание "третьего пола" также закреплено в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
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