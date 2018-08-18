Экипаж «Механика Погодина» в третий раз не пустил СБУ на судно

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Генконсул РФ посетил задержанное на Украине судно «Механик Погодин» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Стало известно, что команда чувствует себя хорошо.
Генеральный консул РФ на Украине посетил российское судно «Механик Погодин», которое ранее было заблокировано украинскими властями в порту Херсона.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на компанию «В. Ф. Танкер», выступающей оператором судна, на борту «Механика Погодина» есть продукты и медикаменты.
При этом в компании добавили, что команда чувствует себя хорошо.
«Жалобы на бездействие уполномоченных органов направлены компанией во все инстанции: пограничные и таможенные службы, в администрацию (капитану) порта, а также генеральному консулу РФ на Украине, который после обращения судовладельца сегодня вечером посетил агента судовладельца и капитана судна», — говорится в сообщении.
Как ранее рассказал капитан российского корабля, со стороны украинских силовиков были провокации. По словам моряков, группа людей, которые представились сотрудниками СБУ и Госпогранслужбы Украины, пытались проникнуть на судно для его досмотра.
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