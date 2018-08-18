Экипаж «Механика Погодина» в третий раз не пустил СБУ на судно

Генконсул РФ посетил задержанное на Украине судно «Механик Погодин»

Стало известно, что команда чувствует себя хорошо.

Генеральный консул РФ на Украине посетил российское судно «Механик Погодин», которое ранее было заблокировано украинскими властями в порту Херсона

Как уточняет ТАСС со ссылкой на компанию «В. Ф. Танкер», выступающей оператором судна, на борту «Механика Погодина» есть продукты и медикаменты.

При этом в компании добавили, что команда чувствует себя хорошо.

«Жалобы на бездействие уполномоченных органов направлены компанией во все инстанции: пограничные и таможенные службы, в администрацию (капитану) порта, а также генеральному консулу РФ на Украине, который после обращения судовладельца сегодня вечером посетил агента судовладельца и капитана судна», — говорится в сообщении.