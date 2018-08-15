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Аэропорт в Индии приостановил работу
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Аэропорт индийского города Кочин приостановил работу из-за ливней 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: CC0 / Pixabay / StockSnap /
Международный аэропорт индийского города Кочин (штат Керала на юге страны) прекратил до 18 августа принимать и отправлять рейсы из-за плохих погодных условий, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
"Аэропорт прекратил прием и отправку всех рейсов до 14.00 (11.30 мск) 18 августа, поскольку вода по-прежнему продолжает прибывать. Мы усиленно работаем над тем, чтобы избавиться от дождевой воды и просим все ведомства оказывать нам содействие", — сказал сотрудник аэропорта.
С середины прошлой недели штат Керала оказался во власти мощных муссонных ливней, которые спровоцировали наводнения, сели, оползни — и даже затопление целых районов. В общей сложности, по данным МВД страны, с начала сезонных дождей в Индии погибли свыше 770 человек, большая часть которых — 187 — приходится на Кералу. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
Главный министр Кералы Пинарайя Виджаян заявил, что в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет. Лишь за прошедшую неделю жертвами стихии здесь стали не менее 42 человек.
Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала — середины июня и продолжается до конца сентября.
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