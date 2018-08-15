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Танкеру из РФ вновь запретили покидать Херсон
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На Украине российскому танкеру «Механик Погодин» вновь запретили покидать Херсон 

ТАСС 1 час назад
Капитан украинского порта Херсон вновь запретил российскому танкеру "Механик Погодин" покидать акваторию порта, сообщается в официальном заявлении оператора судна — компании "В. Ф. Танкер".
"Срок трехдневного запрета, вынесенного администрацией [капитаном] порта, истек в вечером 13 августа. Утром 14 августа грузополучатели — Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина) повторно пытались растаможить груз, прибывший на танкере, однако таможня "добро" не дала, как и комментариев о причинах отказа. Капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на ст. 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) и письмо Государственной пограничной службы Украины. Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи КТМ", — говорится в сообщении.
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