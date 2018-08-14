Патрушев проведет переговоры с Болтоном

Патрушев на следующей неделе проведет переговоры с Болтоном в Женеве

"Болтон встретится с официальными представителями в Израиле, а также на Украине, а также с его российским коллегой в Женеве в продолжение саммита в Хельсинки, чтобы обсудить широкий спектр вопросов национальной безопасности", — объявила Сандерс на регулярном брифинге.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.