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Патрушев проведет переговоры с Болтоном
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Патрушев на следующей неделе проведет переговоры с Болтоном в Женеве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе проведет переговоры с представителями России, Израиля и Украины, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Болтон встретится с официальными представителями в Израиле, а также на Украине, а также с его российским коллегой в Женеве в продолжение саммита в Хельсинки, чтобы обсудить широкий спектр вопросов национальной безопасности", — объявила Сандерс на регулярном брифинге.
Ранее сообщалось, что по данным замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым может состояться до конца лета. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил журналистам, что Патрушев и Болтон могут встретиться по вопросу организации следующей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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