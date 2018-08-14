Франция примет 60 мигрантов с судна Aquarius

Франция примет 60 мигрантов, находящихся на борту спасательного судна Aquarius, говорится в коммюнике администрации президента Франции — Елисейского дворца.

" (Представители) OFPRA (Управления по защите беженцев и апатридов Франции) прибудут на место в ближайшее время, чтобы принять 60 человек, нуждающихся в защите. Это решение было принято на специальной и добровольной основе в духе ответственности и солидарности, в соответствии с совместным европейским подходом, который мы поддерживаем на постоянной основе", — написано в заявлении.

В настоящее время Aquarius находится в международных водах между Италией Мальтой , несколько дней назад экипаж запросил разрешение европейских стран предоставить ему безопасный порт. Итальянские и мальтийские власти отказали в предоставлении своих портов, однако позднее Мальта разрешила кораблю пришвартоваться.

Германия, Люксембург и Португалия. Ранее сообщалось, что людей с борта корабля согласились принять пять европейских стран. Кроме Франции в этот список вошли также Испания

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.