Франция примет 60 мигрантов, находящихся на борту спасательного судна Aquarius, говорится в коммюнике администрации президента Франции — Елисейского дворца.
" (Представители) OFPRA (Управления по защите беженцев и апатридов Франции) прибудут на место в ближайшее время, чтобы принять 60 человек, нуждающихся в защите. Это решение было принято на специальной и добровольной основе в духе ответственности и солидарности, в соответствии с совместным европейским подходом, который мы поддерживаем на постоянной основе", — написано в заявлении.
В настоящее время Aquarius находится в международных водах между Италией и Мальтой, несколько дней назад экипаж запросил разрешение европейских стран предоставить ему безопасный порт. Итальянские и мальтийские власти отказали в предоставлении своих портов, однако позднее Мальта разрешила кораблю пришвартоваться.
Ранее сообщалось, что людей с борта корабля согласились принять пять европейских стран. Кроме Франции в этот список вошли также Испания, Германия, Люксембург и Португалия.
В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.